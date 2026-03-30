В Госдуме ответили на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе

Нилов: вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается

Глава трудового комитета Госдумы Ярослав Нилов выступил против идеи предпринимателя и миллиардера Олега Дерипаски о шестидневной рабочей неделе. Об этом пишет портал «Подъем».

Нилов отметил, что в Госдуме не обсуждаются вопросы перехода на шестидневный график.

По словам главы комитета, в России уже есть и те, кто работает без выходных, и те, у кого трехдневка, а для корректировки Трудового кодекса нужно обсуждать все, согласно законодательству. Для отдельных случаев и организаций существует спецрегулирование, отметил он.

«К рассмотрению во втором чтении готовится законопроект, связанный с переработками. Сегодня по Трудовому кодексу максимальное количество переработок – 120 часов в год. Предлагается увеличить. И в процессе принятия законопроекта идет активная дискуссия между работодателями и профсоюзами. Много вопросов возникает и у депутатов», — сказал Нилов.

Он также добавил, что ему «ближе тема четырехдневной рабочей недели», при этом без потери дохода.

