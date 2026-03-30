Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Спасенного лебедя Счастье выпустили к однокрылому сородичу в Абрау-Дюрсо

Oleksandr Filatov/Shutterstock/FOTODOM

Лебедя по имени Счастье, которого спасли в Новороссийске, вылечили. Волонтеры выпустили его на озеро в Абрау-Дюрсо к однокрылому сородичу, рассказала одна из спасительниц птицы Ирина в беседе с 360.ru.

Лебедя четверо женщин до этого отбили от агрессивного сородича, который почти забил его до смерти. После пострадавшую птицу поймали и увезли в приют, где его начали выхаживать волонтеры, до этого спасавшие пернатых от мазута под Анапой. Его удалось выходить и вылечить, после чего спасенному лебедю дали имя Счастье.

«Сегодня выпустили к однокрылому лебедю, что живет в Абрау-Дюрсо. Надеюсь, поладят. Говорили, что потерял крыло в прошлом году. С тех пор живет на озере», — сообщила Ирина изданию.

По ее словам, для нового жильца на озере местные жители построили домик, а живущий поблизости местный мужчина регулярно подкармливает его вкусняшками. Счастье – доверчивый лебедь, который дает себя погладить. Пока его оперение не побелело до конца – по словам волонтера, он еще слишком молод, но вскоре станет полностью белым.

До этого на остров Сахалин прибыли лебеди, став одним из первых признаков потепления. Для жителей острова появление лебедей — сигнал о том, что весна уже близко. Орнитологи называют таких первых прилетевших птиц «разведчиками», потому что они обследуют ледовую обстановку и начинают поиск пищи, а за ними идут остальные стаи.

Ранее в Калининграде спасли лебедя из Польши, который не поладил с другими птицами.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!