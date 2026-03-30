Спасенного лебедя Счастье выпустили к однокрылому сородичу в Абрау-Дюрсо

Лебедя по имени Счастье, которого спасли в Новороссийске, вылечили. Волонтеры выпустили его на озеро в Абрау-Дюрсо к однокрылому сородичу, рассказала одна из спасительниц птицы Ирина в беседе с 360.ru.

Лебедя четверо женщин до этого отбили от агрессивного сородича, который почти забил его до смерти. После пострадавшую птицу поймали и увезли в приют, где его начали выхаживать волонтеры, до этого спасавшие пернатых от мазута под Анапой. Его удалось выходить и вылечить, после чего спасенному лебедю дали имя Счастье.

«Сегодня выпустили к однокрылому лебедю, что живет в Абрау-Дюрсо. Надеюсь, поладят. Говорили, что потерял крыло в прошлом году. С тех пор живет на озере», — сообщила Ирина изданию.

По ее словам, для нового жильца на озере местные жители построили домик, а живущий поблизости местный мужчина регулярно подкармливает его вкусняшками. Счастье – доверчивый лебедь, который дает себя погладить. Пока его оперение не побелело до конца – по словам волонтера, он еще слишком молод, но вскоре станет полностью белым.

