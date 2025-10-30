На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининграде спасли лебедя из Польши, который не поладил с местными птицами

Telegram-канал «Клопс»

Лебедь из Польши пострадал от нападок российских сородичей, но все же нашел приют в Калининграде. Об этом пишет «Клопс».

Утром 30 октября у городского озера заметили крупного лебедя, который вел себя «доверчиво и дружелюбно» и проявлял интерес к людям. На лапке у птицы было необычное кольцо с надписью «Poland. Gdansk». Однако лебедь-иностранец не понравился местным птицам. Они атаковали сородича, когда тот «общался с велосипедистами». Калининградцы отогнали агрессивных птиц и обратились к специалистам из АНО «Биосфера Балтики», которые немедленно выехали на место и забрали лебедя, чтобы перевезти на другой водоем.

Орнитологи говорят, что чужаки регулярно становятся жертвой нападок лебедей, живущих на Летнем озере. Птицы привыкли отстаивать свою территорию, особенно весной, в сезон размножения. В таких случаях специалисты из «Биосферы» переселяют лебедей на соседнее озеро. В этот раз они помогли воссоединиться счастливой паре. Сейчас спасенный самец из Польши проводит время с неокольцованной самкой, которая, по словам орнитологов, тоже могла прилететь из-за границы.

Ранее в Забайкалье спасатели сняли со столба рысь.

