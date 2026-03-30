Пропавшую почти два месяца назад женщину из Казани нашли замерзшей около остановки

В Казани женщину, пропавшую почти два месяца назад, нашли замерзшей

В Казани обнаружили замерзшей женщину, которую волонтеры искали два месяца назад. Об этом сообщает Kazanfirst.

Пропавшую нашли около остановки «Айша» на трассе Казань – Зеленодольск. По предварительной информации, она замерзла, спасти ее не удалось. По какой причине она оказалась на морозе, не сообщается.

Каких-либо следов насилия не обнаружили, реальные обстоятельства произошедшего специалисты установят по результатам экспертиз.

О пропаже женщины стало известно в начале февраля. 30-летняя россиянка вышла в аптеку и планировала купить детскую смесь. Спустя продолжительное время домой она так и не вернулась.

Следователи возбудили уголовное дело. Доклад о ходе расследования у представителей местного СК требовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

