Пропавшую почти два месяца назад женщину из Казани нашли замерзшей около остановки

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Татарстан/VK

В Казани обнаружили замерзшей женщину, которую волонтеры искали два месяца назад. Об этом сообщает Kazanfirst.

Пропавшую нашли около остановки «Айша» на трассе Казань – Зеленодольск. По предварительной информации, она замерзла, спасти ее не удалось. По какой причине она оказалась на морозе, не сообщается.

Каких-либо следов насилия не обнаружили, реальные обстоятельства произошедшего специалисты установят по результатам экспертиз.

О пропаже женщины стало известно в начале февраля. 30-летняя россиянка вышла в аптеку и планировала купить детскую смесь. Спустя продолжительное время домой она так и не вернулась.

Следователи возбудили уголовное дело. Доклад о ходе расследования у представителей местного СК требовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

До этого в Турции пропала 21-летняя россиянка. Спустя девять дней ее обнаружили в Белгороде. Как рассказала мать девушки, с ней все хорошо.

Ранее в Петербурге 11-летняя балерина сбежала из дома ночью, чтобы купить конфеты.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
