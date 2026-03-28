Загадочно пропавшая в Турции студентка из России нашлась

SHOT: исчезнувшую в Турции россиянку нашли в Сербии
Telegram-канал «SHOT»

Пропавшую в Турции студентку из Подмосковья нашли в Сербии. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 21-летнюю Кристину М. обнаружили неподалеку от Белграда. По словам ее матери, девушка здорова, с ней все в порядке. Поиски продолжались девять дней.

Сообщается, что сейчас родственники решают вопрос о возвращении девушки в Россию.

Студентка из Одинцова в конце февраля вылетела в Сербию, хотя родителям сообщила, что направляется в Сочи. В середине марта она связалась с матерью и рассказала, что находится в Белграде. 17 марта девушка прилетела в Турцию, после чего перестала выходить на связь.

Сестра девушки рассказала, что перед отъездом из России она говорила, что «боится какого-то мужчины». Родители Кристины обратились с заявлением в Генконсульство Сербии и Турции. Родные опасались, что студентку могли похитить торговцы людьми.

Ранее пропавшую в Турции москвичку с сыном нашли живыми на границе с Сирией.

 
