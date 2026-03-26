В Петербурге 11-летняя балерина сбежала из дома ночью, чтобы купить конфеты

В Петербурге нашли школьницу, сбежавшую из дома ночью за конфетами

В Петербурге росгвардейцы нашли школьницу, которая поздней ночью ушла из дома в магазин за сладостями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 26 марта наряд Росгвардии прибыл к круглосуточному супермаркету в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте. Персонал нажал тревожную кнопку — сотрудники волновались за безопасность девочки, которая пришла одна в магазин без взрослых.

Росгвардейцы отвезли ребенка в 78-й отдел полиции, чтобы вызвать родителей. По дороге школьница рассказала, что занимается балетом, и из-за этого ей запретили есть сладкое. Она дождалась, когда мать уснет, взяла ее банковскую карту и отправилась за конфетами. В отделе полиции с матерью связались, женщина сразу приехала и забрала дочку вместе с купленными сладостями.

До этого в Петербурге на улице нашли окровавленного ребенка со сломанной челюстью. Девятилетнего мальчика заметила девушка. Вместе с очевидцами она отвела ребенка в теплое помещение и вызвала скорую помощь. У пострадавшего диагностировали перелом позвонка, сотрясение мозга и перелом челюсти.

Ранее брата и сестру, пропавших в Твери, нашли в другом регионе России.

 
