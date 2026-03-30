На помощь жителям Курской области выделят еще 1 млрд рублей

Правительство России выделит дополнительно 1 млрд рублей Курской области на помощь в съеме временного жилья для потерявших дома жителей региона. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Премьер напомнил, что правительство уже направило 1,3 млрд рублей на аренду временного жилья для жителей в Курской области.

«Сейчас для них (жителей региона) очень важна дополнительная материальная поддержка, это серьезное подспорье для семейного бюджета, особенно для родителей с детьми», — сказал он.

7 марта глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что трех жителей Суджанского района, возвращенных из украинского плена 6 марта, разместили в административном центре региона. По его словам, у одного из жителей за время нахождения на Украине ухудшилось состояние здоровья. В связи с этим его должны осмотреть врачи, которые примут решение о необходимости госпитализации. Состояние двух других курян удовлетворительное.

