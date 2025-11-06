На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юноша на спор съел слизняка и впал в кому более чем на год

В Австралии подросток впал в кому после того, как на спор съел слизняка
Depositphotos

В Австралии молодой регбист не выжил после того, как съел слизня во время вечеринки. Об этом сообщает Mirror.

Компания друзей веселилась, когда они заметили «жуткое ползучее существо» и стали размышлять о том, смог бы ли кто-то из них его съесть. Поддавшись на уговоры, 19-летний Сэм Баллард решил сделать это. Однако слизень был заражен легочным червем.

После вечеринки юноша жаловался на боли в ногах. Он предположил, что это произошло из-за съеденного, но мать не придала этому значения.

Позже у Балларда диагностировали инфекцию мозга, он впал в кому на 420 дней. Тем не менее, врачам удалось его реанимировать, но молодой человек остался парализованным от шеи до носков. У него наблюдались проблемы с регуляцией температуры, еду он принимал через зонд. В конце концов его сердце остановилось.

Члены семьи не винят друзей за спор. Родственники пострадавшего уверены, что они просто вели себя как часто ведут себя друзья и не знали об угрозе.

Ранее молодая мать потеряла сознание во время конкурса на собственном дне рождения.

