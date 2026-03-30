В Саратове появится Суворовское училище

Володин: в Саратове по решению Путина создадут Суворовское училище
В Саратове по решению президента России Владимира Путина будет создано Суворовское училище. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с активом в Саратове, передает ТАСС.

«Президент принял решение создать в Саратове Суворовское училище», — отметил он.

По словам Володина, военное училище будет рассчитано на 560 мест, а первый набор учащихся в пятый, шестой и седьмой классы планируется в 2030 году. В ближайшее время Минобороны РФ подготовит все необходимые документы, добавил председатель Госдумы.

До этого в Саратове спустя 15 лет открылось высшее военное училище радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Указ о его реорганизации был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2025 года в рамках модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров. Теперь в учебном заведении будут учиться около 600 курсантов, большая часть которых — участники СВО.

Училищу было присвоено имя подорванного в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) (ВС РФ).

Ранее в Челябинской области откроют новое танковое училище.

 
