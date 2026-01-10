В Челябинской области откроют новое танковое училище

В Челябинской области откроют новый танковый вуз в рамках масштабной реформы системы подготовки кадров в сфере обороны. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России.

По его словам, с 2025 года в стране проводится масштабное расширение сети военных вузов.

«В 2026 году планируется запуск еще трех вузов — Челябинского танкового, Ульяновского авиационного и Новочеркасского училища связи», — заявил источник.

В публикации говорится, что в Нижегородской области, в городе Кстово, возобновило работу одно из старейших учебных заведений страны — Высшее военно-инженерное командное училище. После 15-летнего перерыва вуз принял первый поток в 150 человек.

До этого стало известно, что Министерство обороны не станет вводить упрощенный порядок набора курсантов в военные училища и академии. Согласно действующему порядку поступления в военные вузы России, абитуриенты должны до 1 апреля подать заявление в военный комиссариат о поступлении в один конкретный вуз, после чего пройти первичный отбор по решению призывной комиссии.

Ранее в России разработали меры по снижению количества платных мест в вузах.