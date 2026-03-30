Мошенники придумали новую схему для обмана россиян, которые ездят за границу

Мошенники придумали новую схему с обманом вернувшихся из зарубежных поездок россиян. Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Согласно этой схеме, спустя время после возвращения мошенники начинают звонить или писать в мессенджеры с неизвестных номеров. Они представляются сотрудниками госорганов и заявляют, что во время поездки гражданин контактировал с запрещенной или нежелательной организацией и тепеперь ему грозит проверка, блокировка счетов и другие последствия.

Они запугивают уголовной ответственностью и предлагают для решения проблемы перевести деньги на «безопасный счет», назвать данные карт и счетов, установить «спецприложение» или перейти по ссылке.

По сути, это все та же схема «звонок от службы безопасности», только адаптированная под поездки за рубеж, подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что ни один госорган не решает такие вопросы по мессенджерам и случайным звонкам, а официальные структуры не просят переводить деньги на сторонние счета.

До этого в Госдуме заявили, что россиянам важно регулярно проверять, сколько сим-карт на них оформлено, чтобы внести вклад в борьбу с мошенничеством.

Ранее МВД предупредило о фишинге через поддельные петиции в мессенджерах.