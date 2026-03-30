Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, почему не стоит захламлять балкон старой мебелью

Эксперт по ЖКХ Крохин: старая мебель на балконе может стать причиной пожара
Shutterstock/Dennis Gross

Захламление балкона старой мебелью, ветошью или коробками нарушает противопожарные нормы. Об этом в беседе с Tsargrad.tv предупредил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин.

Он пояснил, что окурок, упавший сверху, может легко поджечь горючие материалы. Кроме того, есть риск, что огонь перекинется на соседние квартиры.

«Сначала выдают предупреждение с предписанием убрать хлам. Игнорирование грозит штрафом до 15 тысяч рублей для граждан, а в особом противопожарном режиме — до 20 тысяч. Аналогично нельзя загромождать места общего пользования в многоквартирном доме», — отметил Крохин.

На прошлой неделе в столице произошел пожар в квартире жилого девятиэтажного дома на Николоямской улице. Из-за непотушенной сигареты в помещении на втором этаже загорелся диван.

Выяснилось, что пожар начался в квартире циркового артиста Евгения Чернова. Он успел покинуть помещение, однако четырех человек, находившихся этажами выше, спасти не удалось.

Ранее пермский школьник спрятался в диване во время пожара и чудом выжил.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!