Россиянам рассказали, почему не стоит захламлять балкон старой мебелью

Эксперт по ЖКХ Крохин: старая мебель на балконе может стать причиной пожара

Захламление балкона старой мебелью, ветошью или коробками нарушает противопожарные нормы. Об этом в беседе с Tsargrad.tv предупредил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин.

Он пояснил, что окурок, упавший сверху, может легко поджечь горючие материалы. Кроме того, есть риск, что огонь перекинется на соседние квартиры.

«Сначала выдают предупреждение с предписанием убрать хлам. Игнорирование грозит штрафом до 15 тысяч рублей для граждан, а в особом противопожарном режиме — до 20 тысяч. Аналогично нельзя загромождать места общего пользования в многоквартирном доме», — отметил Крохин.

На прошлой неделе в столице произошел пожар в квартире жилого девятиэтажного дома на Николоямской улице. Из-за непотушенной сигареты в помещении на втором этаже загорелся диван.

Выяснилось, что пожар начался в квартире циркового артиста Евгения Чернова. Он успел покинуть помещение, однако четырех человек, находившихся этажами выше, спасти не удалось.

Ранее пермский школьник спрятался в диване во время пожара и чудом выжил.