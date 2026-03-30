Гидролог раскрыл причины масштабного наводнения в Дагестане

Регионам Кавказа следует пересмотреть строительные нормы для предотвращения масштабных разрушений в случае наводнения. В этом году обрушившиеся затопления стали следствием не только интенсивных дождей, но и особенностей рельефа, которые важно учитывать градостроительными нормами. Инфраструктура в этот раз оказалась не готова к ливням, заявил НСН научный сотрудник, завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Он напомнил, что речь идет о регионах с горным рельефом, с которого весной активно сходит снег, если к этому добавляются дожди, которые в этом году накрыли большую часть Махачкалы, то это грозит серьезными проблемами. В этом году тяжелые последствия связаны с неготовностью инфраструктуры города к такому объему воды, считает эксперт.

«Надо отдавать себе отчет, что городские канализационные сети не рассчитаны на такие редкие события — ливневка не готова к серьезным ливням, — подчеркнул гидролог. — Поэтому в Дагестане могли совпасть сразу два фактора: экстремальное количество воды, и тогда практически мало чего зависит от инфраструктуры, либо, конечно, в процессе городской застройки наблюдались разнообразные отклонения от норм».

Болгов подчеркнул, что таким ЧС подвержены все кавказские регионы, поэтому важно готовиться заранее к возможным стихиям, вести мониторинг и менять строительные нормы с расчетом на высокую нагрузку. Зачастую на такие пересчеты не хватает средств в бюджете, в результате чего города используют показатели 50-летней давности, а они не учитывают изменение климата, которое в этом году наблюдается практически во всех регионах России, пояснил ученый.

«Все это не просто требует новых подходов, каких-то вложений, но и пересмотра нормативных документов», — подчеркнул Болгов.

Напомним, в регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов.

