В Кузбассе перенесли открытие моста-долгостроя

Открытие моста в Кузбассе перенесли на конец 2026 года

В Кузбассе перенесли открытие моста, ремонт которого длится уже на протяжении 3,5 лет. Путепровод в Белове должны были открыть в марте 2026 года. Об этом сообщает Сiбдепо.

Ожидаемые сроки завершения работ указал мэр Сергей Алексеев. Однако теперь путепровод обещают отремонтировать только в конце 2026 года. Уточняется, что задержка открытия моста связана со сложностью расположения объекта.

«Путепровод «Южный» — технологически сложный объект, расположенный в зоне действия железной дороги. В связи с этим работы ведутся в строгой технологической последовательности, с соблюдением условий для безопасной и бесперебойной работы железной дороги», — объяснили в пресс-службе мэрии.

При этом жители Кузбасса пожаловались, что из-за закрытого путепровода на дорогах создаются 40-минутные пробки, а объезд становится слишком долгим.

