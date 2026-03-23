В Кузбассе перенесли открытие моста-долгостроя

Открытие моста в Кузбассе перенесли на конец 2026 года
В Кузбассе перенесли открытие моста, ремонт которого длится уже на протяжении 3,5 лет. Путепровод в Белове должны были открыть в марте 2026 года. Об этом сообщает Сiбдепо.

Ожидаемые сроки завершения работ указал мэр Сергей Алексеев. Однако теперь путепровод обещают отремонтировать только в конце 2026 года. Уточняется, что задержка открытия моста связана со сложностью расположения объекта.

«Путепровод «Южный» — технологически сложный объект, расположенный в зоне действия железной дороги. В связи с этим работы ведутся в строгой технологической последовательности, с соблюдением условий для безопасной и бесперебойной работы железной дороги», — объяснили в пресс-службе мэрии.

При этом жители Кузбасса пожаловались, что из-за закрытого путепровода на дорогах создаются 40-минутные пробки, а объезд становится слишком долгим.

До этого стало известно, что древняя каменная церковь, построенная до 1768 года в селе Ильинка Новокузнецкого округа, получит статус объекта культурного наследия Кузбасса. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации регионального правительства.

Ранее стало известно, что в Кузбассе сильно подорожали билеты в кинотеатры.

 
