Врач предостерегла от раннего открытия сезона шашлыков

Врач-иммунолог Елена Сычева в беседе с газетой «Известия» предупредила, что раннее открытие сезона шашлыков в условиях мартовских перепадов температур и ослабленного после зимы иммунитета повышает риск инфекционных заболеваний. По ее словам, ранней весной особенно опасны такие патогены, как кампилобактерии и сальмонеллы.

«В отличие от лета, когда мы чаще боимся порчи продукта из-за жары, весной мясо может подвергаться неглубокой заморозке и оттаиванию. Этот процесс не убивает бактерии, а создает идеальную среду для размножения сальмонеллы, которая при употреблении даже «почти прожаренного» мяса может дать тяжелую клиническую картину», — отметила специалист.

Чтобы снизить риски, Сычева посоветовала соблюдать «холодовую цепь»: перевозить мясо от магазина до мангала в сумке-холодильнике. Важно также разделять сырое и готовое мясо — использовать разные ножи и разделочные доски. Прожаривать куски нужно так, чтобы они стали полностью серыми, без розового сока.

После пикника необходимо тщательно вымыть инвентарь с моющим средством, ошпарить кипятком и дополнительно прокалить шампуры и мангал. Бактерии могут сохраняться на поверхностях до пяти дней при комнатной температуре, подчеркнула врач.

До этого научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирич предостерегла россиян от жарки шашлыка во дворе, поскольку его можно готовить только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности, иначе грозит штраф до 15 тыс. рублей.

