Стало известно, какая диета снижает риски серьезных болезней у пожилых людей

Средиземноморская диета снижает риски развития серьезных заболеваний и смертность у пожилых людей, продлевая им жизнь. Это происходит за счет включения в рацион массы полезных продуктов растительного происхождения и ограничения опасных пищевых изделий, объяснила диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

По ее словам, средиземноморская диета была признана самой лучшей для укрепления здоровья, что подтверждено научными исследованиями. В том числе она снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и ожирения.

«Основные принципы этой диеты: употребление большого количества цельного зерна, овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян, полезных жиров, а также рыбы и птицы, — отметила врач. — Ограничиваются красное мясо и обработанные продукты, сладости, сладкие напитки, алкоголь, цельные молочные продукты и сливочное масло».

Важно, что строгих ограничений эта диета не имеет, однако ее общие рекомендации очень полезны. Так, исследования показали, что такой тип питания снижает смертность от всех причин у людей пожилого возраста, которым крайне важно ограничить потребление вредных (газировки, выпечки), и увеличить количество полезных продуктов (рыбы, орехов, морепродуктов).

Средиземноморская диета включает в себя легкоусвояемый белок рыбы, омега-3, растительные белки и жиры с микроэлементами, а также подразумевает отказ от добавленного сахара, насыщенных жиров и кондитерских изделий с низкой питательной ценностью, пояснила Дианова. Все это играет решающую роль в здоровом старении, подчеркнула она. В том числе в пожилом возрасте высок риск недополучения полезных веществ, недоедания, что грозит снижением мышечной активности, костной массы при росте жировых отложений. В итоге это повышает риски саркопении, переломов и так далее.

«Поэтому средиземноморская диета — это один из самых здоровых подходов к питанию, если соблюдать ее надлежащим образом», — заключила врач.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» Нурия Дианова отметила, что сбалансированный рацион помогает справляться со стрессом. Особое внимание, по ее словам, стоит уделить растительным перекусам, которые позволяют побаловать себя сладким, но при этом насыщают организм важными для борьбы со стрессом компонентами – магнием, цинком, омегой-3 и так далее.

Ранее была названа ошибка в питании, которая может ускорить ухудшение памяти.