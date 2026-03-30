В Волгограде преподаватель получила повестку в военкомат

Жительница Волгограда рассказала о том, как случайно получила повестку из военкомата. Ее слова цитирует V1.ru.

35-летняя предпринимательница по имени Карина была удивлена, когда ей пришло сообщение о повестке, так как ни ее бизнес, ни профессия (преподаватель вуза) не связаны с воинским учетом.

Она предположила, что сообщение было отправлено автоматически. Однако в случае неявки ей могли заблокировать счета и поставить запрет на сделки, поэтому она решила отправиться в военкомат, но позже.

Однако за некоторое время до визита на «Госуслугах» Карина получила сообщение об ошибке.

«Мне даже позвонили из военкомата, извинились, сказали, что это ошибка», – сообщила она.

Выяснилось, что часть ее данных совпадали с данными другого мужчины, поэтому его повестку направили ей.

До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский рассказал, что призывник должен явиться по повестке в срок не более 30 дней с момента появления документа в реестре.

Ранее в Госдуме заявили, что некоторые россияне могут получить отсрочку от армии без явки в военкомат.

 
