Россиянам объяснили, как выйти из Великого поста и не навредить здоровью

Из Великого поста важно выходить постепенно, а не возвращать все отменённые продукты за один раз. Такое действие опасно для здоровья, поэтому необходимо растянуть по времени этот процесс, на первых этапах сохраняя общий тип питания, включая по одному новому продукту в день, рассказала 360.ru врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Нужно сначала включить что-то одно и сохранить при этом предыдущий объём растительной пищи. Посмотреть пару дней, как адаптируется поджелудочная железа, и только после этого, если всё хорошо, добавлять следующий продукт», — посоветовала врач.

Она подчеркнула, что даже после Пасхи лучше сохранить приверженность растительной пище в рационе, так как это в любом случае более полезный тип питания. К некоторым продуктам лучше вообще больше не возвращаться – например, алкоголь, исключённый на период Великого поста, следует оставить в прошлом, подчеркнула врач, напомнив, что спиртное вредно в любом количестве даже в небольших дозах.

С особой осторожностью к здоровью и вопросу выхода из поста необходимо отнестись людям с хроническими заболеваниями – например, гастритом, холециститом и прочими, отметила Дианова. По её словам, при подобных диагнозах менять тип питания следует ещё медленнее.

«Обострение недугов — это всегда урон, всегда плохо, дорого и небезопасно. Выход из поста в таких случаях непременно должен занимать минимум две-три недели», — заключила врач.

