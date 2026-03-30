Названы самые востребованные направления для летнего отдыха в России в 2026 году

OneTwoTrip: самым популярным местом для отдыха у россиян стал Краснодарский край
CandyRetriever/Shutterstock/FOTODOM

Самым популярным направлением для летнего отдыха в России в 2026 году стал Краснодарский край. Доля бронирований и средняя продолжительность путешествий в регион вновь увеличилась. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По словам аналитиков, Краснодарский край увеличил свою долю в структуре заказов до 25,4% и продемонстрировал рост продолжительности поездок. Сейчас в среднем туристы бронируют жилье в регионе на 6,9 дня, а в прошлом году — на 6,5.

Вторым по востребованности направлением оказался Санкт-Петербург. Его доля снизилась до 17%, но интерес россиян по-прежнему стабилен. В 2026 году средняя продолжительность проживания в этом городе составляет 4,3 дня.

«Замыкает тройку Калининградская область с долей 5,9%. Несмотря на то что за год он не изменил строчки рейтинга популярности, регион показал заметное падение в общем объеме заказов — на 24,7%. А срок пребывания здесь сократился до 4,3 дня против 4,4 дня в 2025 году», — сообщили специалисты.

Они добавили, что на четвертом месте расположился Крым, спрос на который увеличился более чем на 50%. При этом эксперты отметили, что средняя продолжительность отдыха сократилась до 5,6 дня. Пятым лидером оказался Татарстан с долей 2,5%. В этом году продолжительность путешествий в республику увеличилась до 3,4 дня.

До этого исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», с которым ознакомилась «Газета.Ru», показало, что спрос россиян на объекты размещения на юге страны этим летом резко вырос по сравнению с прошлым годом. В Крыму число ранних бронирований на лето выросло на 67% год к году, а в ряде городов Краснодарского края — до 48%.

Ранее россиянам перечислили тренды в туризме на 2026 год.

 
