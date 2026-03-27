Россияне уже начали планировать летний отдых на черноморских курортах страны

Спрос россиян на объекты размещения на юге страны этим летом резко вырос по сравнению с прошлым годом: в Крыму число ранних бронирований на лето выросло на 67% год к году, а в ряде городов Краснодарского края — до 48%. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее динамичный рост фиксируется в небольших курортных городах и поселках у моря. В частности, в Дивноморском количество бронирований увеличилось в четыре раза относительно прошлого года, в Судаке и Лермонтово — в три раза, в Гурзуфе — в два раза. Среди популярных направлений заметный рост также показывают Севастополь (+86%), Симферополь (+80%), Кабардинка (+79%), Алушта (+66%), Евпатория (+61%), Адлер (+57%), Краснодар (+49%), Ялта (+46%), Витязево (+45%), Геленджик (+41%), Феодосия (+36%) и Анапа (+28%). В целом в Краснодарском крае количество бронирований увеличилось на 9% год к году.

Согласно данным сервиса, по ряду курортных направлений юга России спрос заметно опережает не только прошлый год, но и показатели 2024 года. Так, количество ранних бронирований летом 2026 года в Севастополе, Судаке, Гурзуфе и Евпатории и Лермонтово показывает двукратный прирост и выше. Активнее, чем в 2024 году, туристы также планируют отдых в Алуште, Феодосии, Керчи, Ялте, из числа краснодарских курортов — в Дивноморском и Адлере.

В топ-10 самых популярных направлений летнего сезона 2026 входят Сочи, Геленджик, Сириус, Анапа, Краснодар, Ялта, Севастополь, Судак, Кабардинка, Евпатория.

Почти половина бронирований на лето 2026 года в Крыму и Краснодарском крае приходится на семьи с детьми (47%), при этом количество бронирований от них увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом. На пары без детей приходится 38% бронирований, на индивидуальных путешественников и компании от трех человек — по 7%.

Самым востребованным типом размещения остаются гостевые дома: на них приходится треть всех бронирований в Краснодарском крае и Республике Крым (36%). На отели без звезд приходится 24% бронирований, на апартаменты — 17% гостиницы три звезды — 11%, четырехзвездочные отели — 6%, хостелы, а также кемпинги, коттеджи и глэмпинги — по 1%.

Средняя стоимость забронированной ночи на курортах Крыма составляет 6,6 тыс. рублей — на 14% больше, чем в прошлом году, в Краснодарском крае — 6,95 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в 2025 году. При этом средняя продолжительность поездки остается стабильно высокой — около 8 дней.

