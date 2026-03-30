Россиянам грозят миллионные штрафы и уголовка за сбор редких грибов и растений

Россиянам важно помнить о запрете сбора краснокнижных грибов и растений, так как за это нарушение грозит серьезное наказание – штрафы могут достигать 1 млн рублей, также в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность. Об этом в беседе с RT напомнила экс-сенатор, эксперт Ольга Епифанова.

За нарушение норм граждан могут в первый раз оштрафовать на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Однако штрафы могут достигать и 1 млн рублей с обязательными исправительными работами – в случаях, когда грибы и растения собраны на особо охраняемых природных территориях – например, в заповедниках и национальных парках. Также более суровое наказание предусмотрено за умышленный сбор краснокнижных растений и грибов для последующей продажи – это уже нарушения статей 260 и 262 УК РФ.

«Для обычных грибников, собирающих грибы для личного употребления, столь суровые меры не применяются – речь идёт именно о доказанном умысле и коммерческом интересе, — пояснила Епифанова. — Чтобы избежать неприятностей, рекомендую собирать только хорошо знакомые грибы и избегать территорий вдоль дорог, промышленных объектов и свалок, где грибы могут накапливать токсичные вещества».

Перед тем, как выехать на природу для сбора грибов, специалист порекомендовала ознакомиться с местными правилами, а лучше посоветоваться с опытными грибниками. Они не только помогут отличить краснокнижные виды, но и избежать сбора ядовитых экземпляров, подчеркнула Епифанова. Она напомнила, что только в Московской области насчитывается 26 видов грибов, которые находятся под охраной.

