Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам грозят миллионные штрафы и уголовка за сбор редких грибов и растений

Экс-сенатор Епифанова: за сбор редких грибов грозят штрафы до 1 млн рублей
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам важно помнить о запрете сбора краснокнижных грибов и растений, так как за это нарушение грозит серьезное наказание – штрафы могут достигать 1 млн рублей, также в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность. Об этом в беседе с RT напомнила экс-сенатор, эксперт Ольга Епифанова.

За нарушение норм граждан могут в первый раз оштрафовать на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Однако штрафы могут достигать и 1 млн рублей с обязательными исправительными работами – в случаях, когда грибы и растения собраны на особо охраняемых природных территориях – например, в заповедниках и национальных парках. Также более суровое наказание предусмотрено за умышленный сбор краснокнижных растений и грибов для последующей продажи – это уже нарушения статей 260 и 262 УК РФ.

«Для обычных грибников, собирающих грибы для личного употребления, столь суровые меры не применяются – речь идёт именно о доказанном умысле и коммерческом интересе, — пояснила Епифанова. — Чтобы избежать неприятностей, рекомендую собирать только хорошо знакомые грибы и избегать территорий вдоль дорог, промышленных объектов и свалок, где грибы могут накапливать токсичные вещества».

Перед тем, как выехать на природу для сбора грибов, специалист порекомендовала ознакомиться с местными правилами, а лучше посоветоваться с опытными грибниками. Они не только помогут отличить краснокнижные виды, но и избежать сбора ядовитых экземпляров, подчеркнула Епифанова. Она напомнила, что только в Московской области насчитывается 26 видов грибов, которые находятся под охраной.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
