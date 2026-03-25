Специалист назвал опасный вид грибов, накапливающих токсины

Миколог Комиссаров: строчки накапливают в себе токсины – лучше их не собирать
Елена Савельева

На текущую весну россиянам прогнозируют хороший урожай грибов, особенно сморчков и строчков. Однако хотя вторые и считаются условно съедобными грибами, от их сбора лучше воздержаться – они способны накапливать в себе опасные токсические вещества, предупредил в беседе с 360.ru научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

Сморчки и строчки внешне выглядят похоже. Первые встречаются в смешанных лесах, их шляпка срастается с ножкой и напоминает губку или соты. На ней обычно можно увидеть ровный рисунок, цвет гриба колеблется от светло-коричневого до серо-бурого.

А у строчка или ложного сморчка шляпка уже больше напоминает сморщенный мозг с хаотичными складками, объяснил специалист. Цвет чаще темно-коричневый, а если разрезать шляпку, то внутри можно увидеть много перегородок.

Строчки появляются одновременно со сморчками, но важно уметь их отличить и не собирать, так как они накапливают в себе токсичный герометрин, предупредил Комиссаров.

«Герометрин — это соединение, которое близко по своему строению к гептилу — ракетному топливу, — пояснил миколог. — Эти соединения вызывают очень серьезные поражения печени и почек. И при термической обработке — отваривании и жарке — герометрин не разрушается. Поэтому лучше строчки в пищу не употреблять».

Эксперт также напомнил об опасности сбора грибов на некоторых территориях. Так, даже съедобные грибы нельзя собирать в парках и лесополосе в черте города, так как воздух и почва могут быть загрязнены, заключил он.

До этого автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров рассказал, что основной сезон сбора грибов в Московском регионе откроется примерно 10 апреля, если обильные снега успеют растаять быстро. Он уточнил, что в конце марта появится самый ранний весенний гриб — саркосцифа австрийская, которую можно найти на гниющих ветках деревьев. Кроме того, грибники увидят гигантские строчки как в березняках и в сосновых лесах.

