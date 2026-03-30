Врач ответила, помогут ли орехи избавиться от акне

Орехи не помогут справиться с акне и могут усугубить состояние кожи при неправильном употреблении. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

По ее словам, для улучшения ситуации важно скорректировать рацион питания и исключить факторы, провоцирующие воспаление кожи.

«В питании необходимо резко ограничивать жидкие молочные продукты и кондитерскую выпечку с жирами и быстрыми углеводами. При этом важно увеличивать количество продуктов, богатых витамином B. Если говорить о влиянии на акне, то именно зелень — листовые салаты, огурцы, сладкий перец, кабачки — в большей степени будут являться продуктами профилактики», — отметила Гончарова.

Врач также посоветовала есть белокочанную капусту и делать маски из ее сока, поскольку он обладает регенерирующим и осветляющим эффектом. Антибактериальными свойствами обладают ягоды, поэтому стоит каждый день употреблять полстакана этой продукции.

Врач-дерматолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» София Белаш до этого говорила, что попытки самостоятельно избавиться от акне могут спровоцировать серьезные осложнения, в числе которых воспаления и формирование рубцов.

Ранее врач назвала опасное последствие умывания холодной водой.

 
