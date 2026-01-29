Косметолог предупредила об опасности самостоятельного удаления акне

Попытки самостоятельно избавиться от акне могут спровоцировать серьезные осложнения, в числе которых воспаления и формирование рубцов. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» София Белаш.

По словам эксперта, самостоятельное удаление воспалений является одной из наиболее распространенных ошибок. Выдавливание прыщей травмирует кожу и нарушает ее защитный барьер, в результате чего возрастают риски проникновения бактерий в глубокие слои, инфицирования и усиления воспалений. Помимо этого, также могут появиться новые высыпания.

«Еще одним частым последствием такого вмешательства становится формирование рубцов и стойкой пигментации. Темные пятна и неровности могут сохраняться месяцами и даже годами, требуя длительного и дорогостоящего лечения», — добавила косметолог.

Она объяснила, что безопасно удалить акне удастся только с помощью профессионального подхода, который также поможет предотвратить их повторное появление. Для этого специалисты используют химические пилинги, аппаратные методики, препараты для контроля выработки себума, а также проводят механическую чистку.

Врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова до этого говорила, что салициловая кислота может помочь в борьбе с легкой степенью акне. Однако при сильных воспалениях необходимы еще и дополнительные средства.

