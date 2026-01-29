Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Косметолог предупредила об опасности самостоятельного удаления акне

Косметолог Белаш: самостоятельное удаление акне провоцирует воспаления
Shutterstock

Попытки самостоятельно избавиться от акне могут спровоцировать серьезные осложнения, в числе которых воспаления и формирование рубцов. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» София Белаш.

По словам эксперта, самостоятельное удаление воспалений является одной из наиболее распространенных ошибок. Выдавливание прыщей травмирует кожу и нарушает ее защитный барьер, в результате чего возрастают риски проникновения бактерий в глубокие слои, инфицирования и усиления воспалений. Помимо этого, также могут появиться новые высыпания.

«Еще одним частым последствием такого вмешательства становится формирование рубцов и стойкой пигментации. Темные пятна и неровности могут сохраняться месяцами и даже годами, требуя длительного и дорогостоящего лечения», — добавила косметолог.

Она объяснила, что безопасно удалить акне удастся только с помощью профессионального подхода, который также поможет предотвратить их повторное появление. Для этого специалисты используют химические пилинги, аппаратные методики, препараты для контроля выработки себума, а также проводят механическую чистку.

Врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова до этого говорила, что салициловая кислота может помочь в борьбе с легкой степенью акне. Однако при сильных воспалениях необходимы еще и дополнительные средства.

Ранее врач назвала неочевидную причину появления прыщей.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!