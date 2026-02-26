Врач назвала опасное последствие умывания холодной водой

Умывание водой ниже 28-30 градусов приводит к затвердеванию кожного сала, а слишком горячая вода разрушает защитный барьер кожи. Об этом предупредила дерматолог Андреа Комбалия из Клинической больницы Барселоны. Эксперта цитирует издание La Razon.

По словам специалиста, при использовании холодной воды кожное сало становится более плотным и хуже растворяется, из-за чего очищающие средства не могут полноценно удалить загрязнения и излишки жира. Это снижает эффективность уходовых средств и может способствовать появлению проблем с кожей.

Густой сальный секрет формирует сальную пробку, что приводит к расширению пор и образованию комедонов (черных точек). Застой секрета сальных желез также нередко сопровождается инфицированием, появлением угревой сыпи, акне.

«Горячая вода действует противоположным образом — она смывает липиды, поддерживающие естественный защитный барьер эпидермиса. В результате кожа теряет влагу, становится сухой, раздраженной и более чувствительной к внешним факторам», — предупреждает врач.

Отмечается, что температура воды около 28-30 градусов считается оптимальной: в таких условиях очищающее средство работает эффективно, не вызывая покраснения и ощущения стянутости после умывания. Особенно важно соблюдать это правило людям с чувствительной кожей.

