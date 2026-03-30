Психолог объяснила, откуда берется ощущение «чужой» жизни

Ощущение «чужой» жизни может возникать на фоне глубокой неудовлетворенности реальностью, внутреннего конфликта между желаниями и текущим образом жизни, а также давления чужих ожиданий. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, неудовлетворенность может быть связана как с работой, так и другими сферами жизни. Она отметила, что осознание неудовлетворенности при этом необязательно приведет к изменениям.

«Если приходит понимание, что текущая жизнь не устраивает, дальше всегда стоит выбор — либо что-то менять, либо продолжать жить в тех же условиях. Без внутреннего решения и действий это состояние только закрепляется и может усиливаться. Важно не просто хотеть другого, а хотя бы определить направление, в котором хочется двигаться, и начать к этому идти», — пояснила Абравитова.

Для изменения жизни психолог посоветовала осознать, что человека не устраивает его текущая жизнь, и при необходимости обратиться за помощью к специалисту.

До этого Марианна Абравитова говорила, что наличие хобби является эффективным способом борьбы со стрессом и даже с депрессией. По словам специалиста, во время того, как человек занимается своим хобби, его внимание переключается со стрессовых ситуаций. Во время этого процесса удается получить удовольствие, а также закрыть свою потребность в самореализации.

Ранее психолог объяснила, почему мы выбираем партнеров, похожих на наших школьных учителей.