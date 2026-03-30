Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог объяснила, откуда берется ощущение «чужой» жизни

Психолог Абравитова: ощущение «чужой» жизни может быть связано с конфликтом
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Ощущение «чужой» жизни может возникать на фоне глубокой неудовлетворенности реальностью, внутреннего конфликта между желаниями и текущим образом жизни, а также давления чужих ожиданий. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, неудовлетворенность может быть связана как с работой, так и другими сферами жизни. Она отметила, что осознание неудовлетворенности при этом необязательно приведет к изменениям.

«Если приходит понимание, что текущая жизнь не устраивает, дальше всегда стоит выбор — либо что-то менять, либо продолжать жить в тех же условиях. Без внутреннего решения и действий это состояние только закрепляется и может усиливаться. Важно не просто хотеть другого, а хотя бы определить направление, в котором хочется двигаться, и начать к этому идти», — пояснила Абравитова.

Для изменения жизни психолог посоветовала осознать, что человека не устраивает его текущая жизнь, и при необходимости обратиться за помощью к специалисту.

До этого Марианна Абравитова говорила, что наличие хобби является эффективным способом борьбы со стрессом и даже с депрессией. По словам специалиста, во время того, как человек занимается своим хобби, его внимание переключается со стрессовых ситуаций. Во время этого процесса удается получить удовольствие, а также закрыть свою потребность в самореализации.

Ранее психолог объяснила, почему мы выбираем партнеров, похожих на наших школьных учителей.

 
Теперь вы знаете
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!