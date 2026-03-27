Психолог назвала эффективный способ борьбы со стрессом

Наличие хобби является эффективным способом борьбы со стрессом и даже с депрессией. Об этом RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам специалиста, во время того, как человек занимается своим хобби, его внимание переключается со стрессовых ситуаций. Во время этого процесса удается получить удовольствие, а также закрыть свою потребность в самореализации.

«Потому что человек выбирает хобби по своим самым острым и ярким интересам. И здесь он не только переключается, но и имеет время восстановиться. Это действие вытесняет стрессовые гормоны и эффективно с ними борется», — объяснила психолог.

Она добавила, что любимое занятие может давать людям ощущения, которые схожи с чувством, когда удается найти вторую половинку.

Тем, у кого нет хобби, эксперт посоветовала найти занятие, основываясь на уже имеющихся интересах. При этом увлечением могут стать как походы в тренажерный зал или коллекционирование, так и посещение театра.

До этого исследователи из Турции говорили, что регулярные занятия садоводством могут заметно улучшать психологическое состояние пожилых людей и снижать симптомы депрессии. По их мнению, даже умеренная физическая активность и взаимодействие с растениями раз в неделю способны оказывать ощутимую поддержку эмоциональному состоянию.

Ранее психолог объяснила, как восстановиться после эмоциональной перегрузки.

 
