Россиянам рассказали о плюсах и минусах жилья в морском контейнере

Морские контейнеры, которые начали использовать для жилья, недостаточно хорошо проветриваются, однако, их можно превратить в очень благоустроенные и красивые дома. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус.

По его словам, их срок службы будет долгим, так как они сделаны из металла, если правильно его обработать. Для комфортной температуры внутри важно покрыть контейнер с внешней стороны теплоизоляционными материалами.

«Со слабыми токами способны возникнуть сложности, потому что из-за металлических стен может потребоваться дополнительный роутер и оборудование для интернета, телевидения и так далее, но в целом все решаемо. Прокладывать коммуникации придется собственными силами», – сказал Лапидус.

Эксперт добавил, что банки вряд ли выдадут кредит на покупку такой недвижимости, однако, данный процесс в целом не запрещен.

27 марта Telegram-канал Baza со ссылкой на профильных специалистов писал, что спрос на покупку морских контейнеров для использования в качестве жилья вырос в России на 60% за последние два года. По их словам, покупатели выбирают этот вариант на фоне резкого подорожания стройматериалов и готовых дачных домов, которые за последние полгода подорожали на 300-500 тысяч рублей.

