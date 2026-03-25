Эксперт объяснил, что нужно учитывать при покупке частного дома

Эксперт Гапеев: при покупке дачи нужно обращать внимание на качество фасада
Sergey Zaykov/Shutterstock/FOTODOM

При осмотре частого дома перед покупкой необходимо брать во внимание ряд деталей, чтобы избежать проблем в будущем. Покупателям необходимо осмотреть фасад дачи, материалы стен и другие нюансы. Об этом mk.ru рассказал технический специалист ТСТН Вячеслав Гапеев.

По словам специалиста, перед тем, как совершить покупку дома, важно самостоятельно изучить 25-30 вариантов. В ходе осмотра следует учитывать время поездки до участка и уровень шума, поэтому приезжать на дачу рекомендуется в выходные дни, а дом для постоянного проживания стоит осматривать в будни.

Эксперт подчеркнул, что все недостатки частного дома можно разделить на те, которые можно исправить, и на критичные. При осмотре нужно брать во внимание расстояние от стен дома до заборов соседей, состояние фундамента, качество фасада здания, а также оценить материалы, из которых выполнены стены. Кроме того, необходимо изучить уровень грунтовых вод.

Не менее важно оценить состояние дома внутри. Гапеев напомнил, что особое внимание нужно уделить стенам, окнам, полу, подвалу и чердаку. Также следует проверить все инженерные системы, в числе которых канализация, мощность электричества и работа отопления.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов до этого говорил в беседе с «Газетой.Ru», что перед началом летнего сезона дачу необходимо проветрить, прогреть, а только затем приступить к разбору одежды и текстиля.

Ранее юрист предупредил о штрафах за сжигание мусора на даче.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!