В Подмосковье врачи спасли от инсульта 10-летнюю школьницу

В Подмосковье спасли 10-летнего ребенка с инсультом

Медики Центра Рошаля оказали помощь 10-летней девочке, у которой произошел инсульт, когда она принимала ванну. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу. По словам матери, дочь принимала ванну, когда у нее онемели руки, лицо стало ассиметричным, а речь нарушилась. При обследовании выяснилось, что левая сонная артерия ребенка перекрыта плотным тромбом: у девочки произошел ишемический инсульт.

«Благодаря слаженной работе и оперативности родителей девочка оказалась в больнице через два часа. Мы провели тромболизис — медикаментозную процедуру для растворения тромба. Это спасло ребенка от тяжелой степени инвалидности», — рассказала заведующая отделением неврологии Нина Маслова.

Состояние школьницы медики оценивают как стабильное, она проходит курс восстановительной терапии в неврологическом отделении больницы.

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