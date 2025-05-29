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В Подмосковье врачи спасли от инсульта 10-летнюю школьницу

В Подмосковье спасли 10-летнего ребенка с инсультом
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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Центра Рошаля оказали помощь 10-летней девочке, у которой произошел инсульт, когда она принимала ванну. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу. По словам матери, дочь принимала ванну, когда у нее онемели руки, лицо стало ассиметричным, а речь нарушилась. При обследовании выяснилось, что левая сонная артерия ребенка перекрыта плотным тромбом: у девочки произошел ишемический инсульт.

«Благодаря слаженной работе и оперативности родителей девочка оказалась в больнице через два часа. Мы провели тромболизис — медикаментозную процедуру для растворения тромба. Это спасло ребенка от тяжелой степени инвалидности», — рассказала заведующая отделением неврологии Нина Маслова.

Состояние школьницы медики оценивают как стабильное, она проходит курс восстановительной терапии в неврологическом отделении больницы.

Ранее в Уфе врачи удалили трехлетнему ребенку гигантскую опухоль.

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