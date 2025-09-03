На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток из Екатеринбурга пережил инсульт и инфаркт в спортзале

В Екатеринбурге у подростка случился инсульт в тренажерном зале
true
true
true
close
August_0802/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге подросток попал в больницу после посещения спортзала. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в заведении на Профсоюзной улице. Как рассказал брат, 17-летний юноша почувствовал себя плохо в раздевалке. В комплексе ему якобы не смогли помочь. Позже врач сообщил, что у молодого человека случился инсульт и инфаркт.

«В спортивном клубе не было алгоритма действий на такой случай, не было специалиста, который мог бы оказать первую помощь», – рассказал родственник молодого человека.

Юношу госпитализировали. Как рассказал родственник, подросток уже пришел в сознание, но еще наблюдаются проблемы с речью. Помимо этого, ему сложно писать сообщения и выражать мысли. Специалисты пытаются выяснить, что стало причиной произошедшего.

Известно, что школьник восемь лет занимался единоборствами и в старших классах занялся тяжелой атлетикой. Каких-либо проблем со здоровьем у него не наблюдалось.

Ранее в омской школе несколько учеников упали в обморок прямо на линейке.

