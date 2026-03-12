В Турции рассказали о безопасности отдыха российских туристов

Турецкий посол в России Танжу Бильгич назвал Турцию безопасной страной на фоне разворачивающегося на Ближнем Востоке военного конфликта. Его слова передает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

«В связи с последними геополитическими событиями Турция остается самым безопасными местом для российских туристов», — подчеркнул Бильгич, выступая на открытии мастер-класса туроператора Anex.

Турецкий посол убежден, что Турция, как уже известный россиянам бренд, станет еще более популярным направлением.

До этого в Турции заявили о стремлении положить конец войне в Иране. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что силы извне не прекращают попытки разжечь гражданскую войну и спровоцировать раскол внутри Исламской Республики. Фидан подчеркнул, что Турция «прилагает большие усилия для того, чтобы положить конец войне». 11 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил о стремлении Турции «потушить пожар» войны в Иране. Он уточнил, что Анкара стремится урегулировать кризис вокруг Ирана дипломатическими средствами.

