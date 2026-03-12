Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Турции рассказали о безопасности отдыха российских туристов

Турецкий посол Бильгич: Турция – самая безопасная страна для российских туристов
Turhan Durukan/Shutterstock/FOTODOM

Турецкий посол в России Танжу Бильгич назвал Турцию безопасной страной на фоне разворачивающегося на Ближнем Востоке военного конфликта. Его слова передает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

«В связи с последними геополитическими событиями Турция остается самым безопасными местом для российских туристов», — подчеркнул Бильгич, выступая на открытии мастер-класса туроператора Anex.

Турецкий посол убежден, что Турция, как уже известный россиянам бренд, станет еще более популярным направлением.

До этого в Турции заявили о стремлении положить конец войне в Иране. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что силы извне не прекращают попытки разжечь гражданскую войну и спровоцировать раскол внутри Исламской Республики. Фидан подчеркнул, что Турция «прилагает большие усилия для того, чтобы положить конец войне». 11 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил о стремлении Турции «потушить пожар» войны в Иране. Он уточнил, что Анкара стремится урегулировать кризис вокруг Ирана дипломатическими средствами.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!