В Госдуме объяснили, почему россиянам не запретят ездить в страны НАТО ради туризма

Запретить россиянам ездить в страны НАТО ради туризма не получится, заявила «Газете.Ru» депутат Госдумы Наталья Костенко в ответ на соответствующую инициативу общественников. Она объяснила, что российские туроператоры не формируют по этим направлениям массовый турпродукт, за исключением Турции.

«На сегодняшний момент, кроме Турции, все страны НАТО не являются туристическими направлениями. Российские туроператоры не формируют по этим направлениям массовый турпродукт, не поставляют чартеры и не закупают блоки мест у перевозчиков. Люди едут туда в индивидуальном порядке. Но через туроператоров или нет они поедут, разницы нет. Наоборот, покупка отдельных услуг у российских туроператоров таких выездников позволяет контролировать такие поездки, так как информация о них вносится в систему «электронная путевка», — сказала Костенко.

Она также объяснила, что для запрета летать на популярные у россиян турецкие курорты одним законом не обойтись.

«Что касается Турции, то на российском рынке по этому направлению активно работают турецкие туроператоры через своих перевозчиков. Так что нужно будет запретить перелеты и работу иностранных компаний (туроператоров и агрегаторов) в России. А это вопрос международных и межправительственных соглашений в первую очередь, а не внутреннего законодательства», — пояснила Костенко.

До этого председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил временно лишить россиян возможности свободно покупать туры в страны НАТО, «спонсирующие Украину оружием в период СВО». Он рассказал «Абзацу», что направит соответствующее обращение в Госдуму и Минздрав.

В частности, в документе упоминаются Франция, Германия и иные негативно настроенные к России государства. При этом инициатива не касается россиян, выезжающих в Европу и США для лечения. Также поездки предлагается разрешить тем, кто навещает близких за рубежом.

Ранее стало известно, что Россия отменит визовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией.