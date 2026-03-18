Россиянам назвали главные отличия весенней аллергии от ОРВИ

Врач Шабалина: отличить аллергию от ОРВИ можно по температуре и боли в горле

В этом году во многих регионах России сезон аллергии начался раньше обычного из-за внезапного потепления, в том числе жаловаться на симптомы заболевания начали жители столичного региона. Однако есть риск перепутать насморк, чихание и прочие аллергические признаки с обычной простудой, предупредила в беседе с 360.ru врач иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина.

Отличить аллергию от ОРВИ можно по нескольким ключевым аспектам. В первую очередь – это температура, которая при обычной аллергии не повышается выше 37,1-37,2 градуса. Кроме того, для аллергии не характерна боль в горле, головная боль.

«Если боль в горле, был контакт с инфекционными больными, головная боль — такие симптомы больше говорят за инфекционный процесс, — подчеркнула врач. — Если же начинается все с зуда, отека, пастозности, отечности, одутловатости, заложенности, чихания, при этом боль в горле нехарактерна, то это все-таки в пользу аллергической реакции».

В то же время во время часто приступ аллергии сопровождается общим плохим самочувствием, в том числе состоянием некой «оглушенности и тугоподвижности» мыслительного процесса. В основном это является побочным эффектом от приема антигистаминных препаратов, пояснила Шабалина.

Однако, несмотря на риск такой побочки, нельзя пренебрегать выписанными врачами лекарствами. По словам специалиста, курсы антигистаминных, а также спреи для носа и противовоспалительные лекарства чаще всего назначаются аллергикам заранее – за две недели до старта сезона цветения.

«Если уже установилась сухая и теплая солнечная погода, устойчивый плюс, то лучше принимать препараты заблаговременно, чтобы снизить выраженность этих проявлений», — подчеркнула врач.

Она также призвала не заниматься самолечением, а при появлении первых симптомов заболевания обратиться к специалисту, который поможет выявить причину аллергии, проведет пробы и возьмет анализы, после чего подберет для пациента наиболее подходящую терапию.

До этого заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что сезон аллергии начнется с раннего цветения ольхи, а самый мощный аллерген – береза, начнет опыление в начале-середине апреля. Для предотвращения серьезных приступов важно своевременно принять меры, в первую очередь – диагностировать заболевание и определить основные аллергены, подчеркнул врач.

Аллергиков и астматиков ранее предупредили о грядущих приступах из-за таяния снега.