Общество

Врач назвал причины частых чиханий

Врач Воронцов: частые чихания могут указывать на инфекции и аллергию
Частые чихания могут говорить об аллергии, инфекции или раздражении слизистой носа, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, завотделением оториноларингологии Красногорской больницы подмосковного минздрава Олег Воронцов.

Медик объяснил, что чихание — естественный защитный рефлекс организма. Он очищает носовые ходы от пыли, микробов, аллергенов и химических веществ.

Среди самых распространенных причин чихания эксперт назвал реакцию на пыльцу растений, пыль, домашних животных, острые респираторные вирусные инфекции и риновирус ( острое респираторное вирусное заболевание с поражением слизистой оболочки носа), а также раздражение слизистой из-за резких запахов или холодного воздуха. Кроме того, иногда люди чихают при хроническом рините (воспалении слизистой оболочки носа) или поллинозе (сенной лихорадке).

До этого японские ученые обнаружили, что порошковый зеленый чай матча может снижать частоту чихания при аллергическом рините. В экспериментах на мышах напиток заметно ослаблял симптомы, влияя не на иммунную систему, а на нервные механизмы, запускающие рефлекс чихания.

