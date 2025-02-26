Россиянам рассказали, как обнаружить рак легкого на ранней стадии

В России вырос показатель выявления доли злокачественных новообразований на ранних стадиях. В 2024 году он составил уже более 60%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Но, несмотря на это, рак легкого все еще занимает первое место среди онкологических заболеваний по распространенности и причинам смерти. Как распознать рак легкого и выявить его на ранней стадии, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург Андрей Нефедов.

Доктор объяснил, что ключевой фактор в успешности лечения рака легкого – время.

«Чем раньше будет выявлен рак легкого, тем эффективнее будет лечение. Это подтверждает глобальная статистика по раку легкого. Так, если человек пройдет лечение на IA1 стадии, когда размер опухоли составляет всего один сантиметр, то вероятность, что он будет жить еще как минимум 5 лет, составляет 92%. При этом, если опухоль увеличится и достигнет IA3 стадии (размер от двух до трех сантиметров), эта вероятность снизится до 77%, что означает уменьшение шансов на выживание на 15%», — сказал он.

По словам Нефедова, особенность рака легкого заключается в неспецифичности симптомов заболевания. Как рассказывает врач, длительный кашель, кровохарканье, одышка, боль в груди, усталость, осиплость голоса, частые инфекции дыхательных путей могут говорить и о других болезнях, например, о пневмонии или хроническом бронхите. Поэтому для выявления этого вида онкологии необходимо проходить профилактические обследования.

Доктор отметил, что наиболее эффективным способом обнаружения рака легкого является скрининг низкодозной компьютерной томографии (НДКТ).

«Флюорография, которую проходят россияне в целях профилактики и диагностики болезней легких, к сожалению, не эффективна для выявления рака легкого на ранних стадиях. В отличие от этого метода с помощью НДКТ можно обнаружить даже самые маленькие опухоли в легких, что позволяет вовремя удалить их и провести эффективное лечение. НДКТ рекомендовано проходить людям из группы риска – курильщикам со стажем 30 пачка/лет (курили по пачке в день на протяжении 30 лет) в возрасте от 55 до 70 лет», — отметил эксперт.

Онколог напомнил, что главной причиной развития рака легкого является курение. Поэтому, чтобы сохранить здоровье легких и предотвратить онкологическое заболевание, необходимо полностью отказаться от потребления табака и других никотиносодержащих устройств.

«Бросить курить никогда не поздно. Если человек отказался от этой пагубной привычки, то риск заболеть раком легкого снижается сразу на 6% в течение года. Когда стаж здорового образа жизни без курения составит 15 лет, то риски развития рака легкого сведутся к таким же, как и у некурящих людей. Поэтому необходимо бороться с зависимостью различными методами – как самостоятельными попытками, так и с помощью специалистов и медикаментов. Главное – сделать выбор в пользу своего здоровья и оставаться верным ему», – заключил Нефедов.

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