Появилось видео попытки захвата эстонскими военными идущего в порт РФ танкера

В интернете появилось видео, запечатлевшее попытку ВМС Эстонии захватить танкер, который направлялся в российский порт. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На видео, снятом с рубки судна, видно, как военнослужащие требуют от капитана изменить курс по радио. Также на записи можно заметить самолеты и вертолеты. Завершается ролик сценой, когда боевой катер пытается столкнуться с танкером.

До этого сообщалось, что для обеспечения безопасности танкера, следовавшего в российский порт, в операцию был включен истребитель Су-35 из Воздушно-космических сил Российской Федерации.

14 мая вечером стало известно, что Военно-морские силы Эстонии, с поддержкой польской авиации, предприняли попытку задержания танкера JAGUAR в международных водах. Судно, которое направлялось в российский порт под флагом Габона, намеревалось войти в территориальные воды Эстонии. Когда экипаж отказался выполнять предъявленные требования, военные начали угрожать танкеру, пытаясь тараном остановить его, а также предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.