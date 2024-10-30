Американец пытался угнать пассажирский самолет, чтобы улететь в Эстонию

В США мужчина ранил троих человек, пытаясь прорваться в кабину пилотов, чтобы лететь в Эстонию. Об этом сообщает портал Newstalk.

22 сентября 34-летний Джастин Сеймур сумел проникнуть в аэропорт Миссулы, штат Монтана, нарушив правила безопасности, и побежал к выходам на посадку. В это время у терминала находился самолет Alaska Airlines, который только что приземлился.

Сеймур добрался до самолета и начал подниматься по трапу, но там его остановила сотрудница аэропорта. Она попыталась остановить злоумышленника, однако он толкнул ее, в результате чего женщина получила растяжение плечевого сухожилия.

На борту самолета мужчина ранил двух бортпроводников, которые пытались задержать его. Одному из членов экипажа мужчина придавил пальцы дверью.

Когда правоохранительные органы задержали Сеймура, он кричал, что ему необходимо лететь в Эстонию. Полицейские надели на него наручники и вывели из салона.

Позже нарушитель объяснил, что якобы какие-то «плохие люди» указали ему направление — сначала в Сиэтл, а затем в Европу. На вопрос о том, умеет ли он управлять самолетом, он заявил, что «это не так уж и сложно». Сеймур был помещен в следственный изолятор с возможностью выхода под залог в $500 тысяч (приблизительно 49 млн рублей).

Ранее Росавиация подготовила инструкцию для экипажей на случай захвата самолета.