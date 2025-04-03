Россиянам дали советы, как выбрать надежного брокера

Как новичку правильно выбрать брокера и какие альтернативы существуют, «Газете.Ru» рассказал Антон Кириллов, инвестор, сооснователь HRTech-сервиса ОВорк и сервиса для работы с самозанятыми Jump.Finance.

«Первое, что нужно иметь в виду начинающему инвестору: большинство брокеров не станут заботиться о вашем капитале. Доход вашего менеджера — это комиссии с ваших сделок. По этой причине многие брокеры зачастую сразу хотят узнать, какое максимальное количество средств вы готовы вложить. На старте сотрудничества брокеры будут предельно внимательны к вам: предложат аналитику, выгодные стратегии, консультации. Но как только все ваши деньги окажутся на счете и будут вложены, интерес к вам резко угаснет. Встретить брокера, который будет действительно ориентирован на то, чтобы работать с вами на долгосрочной основе, — большая редкость», — объяснил он.

Например, если вы сообщили брокеру, что готовы инвестировать $50 000, он будет активно с вами работать, пока не увидит, что вы вложили всю сумму. Дальше — минимум контактов, так как изменения на вашем счету будут не сильно его волновать.

«Брокеры применяют разные стратегии для привлечения клиентов: делают бонусные предложения, не упускают возможности акцентировать внимание на своих лицензиях, позиционируя себя как надежные и высококвалифицированные участники рынка. Однако лицензии — не панацея от обмана. Даже международные лицензии не дают гарантий: к примеру, крупнейший брокер QBF имел банковскую лицензию, но в итоге был пойман на мошенничестве. По этой причине инвесторам-новичкам лучше выбирать брокера, руководствуясь отзывами клиентов», — посоветовал эксперт.

Обращайте внимание и на то, какие проценты вам предлагают. Если это 100% годовых — закройте все доступы этих людей к своим деньгам и уходите. Если гарантируют 20% или 30% — тоже подозрительно.

«Хороший брокер никогда не будет давать «бешеные» проценты. Гарантии в валюте могут начинаться с 5,5%, а адекватная целевая доходность — в районе 10-15%. Все, что начинается в районе 17-20%, — это высокорисковые инвестиции. При этом, если вы пользуетесь услугами брокеров, финансовых консультантов и доверительным управлением, значит, что вы еще не чувствуете себя уверенно на рынке ценных бумаг. Поэтому не стоит заходить в высокорисковые инвестиции — сосредоточьтесь на консервативных с доходностью до 10%», — пояснил он.

Если вы разбираетесь в инвестициях и имеете доступ к международным платформам, попробуйте инвестировать самостоятельно. Изучите рейтинги брокеров в системах Moody's, S&P Global и Fitch Ratings. Надежными считаются те, у кого рейтинг от AAA до A-. А если не готовы инвестировать долгосрочно, можно выбрать альтернативы. Откройте вклад в надежном банке, предварительно оценив его по тому же рейтингу. Международные валютные вклады приносят до 8% годовых. Или Инвестируйте в ценные бумаги на зарубежных биржевых фондах. Например, JPST даст вам 6% годовой доходности и стабильный ежемесячный доход.

«Главная ошибка многих начинающих инвесторов — это слепая вера в обещания без должного анализа. Даже самый надежный брокер не застрахует вас от рисков. Вы должны понимать, как работают финансовые инструменты, какие комиссии взимаются и насколько реалистичны прогнозы доходности. Тогда ваш капитал будет работать на вас, а не на чужие комиссии», — резюмировал Кириллов.

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