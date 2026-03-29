«Роскосмос» показал, как из космоса выглядит мощный циклон на Северном Кавказе

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Telegram-канале видео движения мощного циклона, вызвавшего масштабное наводнение на Северном Кавказе.

«Ливни и шквалистый ветер: съемка Дагестана из космоса. Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в республике», — говорится в публикации.

В «Роскосмосе» уточнили, что съемка велась со спутников компании «Электро‑Л» и «Арктика‑М».

В регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов.

Ранее Кадыров назвал ситуацию с паводком в Чечне сложной, но контролируемой.