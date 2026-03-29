Половодье отрезало от транспортного сообщения подмосковное село

Половодье отрезало от транспортного сообщения село Слемские Борки в Подмосковье. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области на своем сайте.

«Отрезаны от транспортного сообщения: 1 населенный пункт (городской округ Луховицы, село Слемские Борки). <...> транспортное сообщение перекрыто, объездной путь отсутствует», — говорится в сводке.

Весеннее половодье каждый год отрезает населенный пункт от внешнего мира. Сейчас уровень воды там поднялся выше дорожного полотна на 70 см.

По данным МЧС на 29 марта, в области подтоплен еще один участок дорог, также в Луховицах, и один низководный мост в Домодедово.

В свою очередь «Москва Live» сообщает, что с начала половодья в Подмосковье затоплено почти 700 дворов, больше всего — в Серпухове (160) и Талдоме (380).

До этого в Северной Осетии участок автотрассы обрушился из-за паводков, в результате два населенных пункта оказались отрезаны друг от друга.

Ранее в Дагестане произошло крупнейшее за сто лет наводнение.