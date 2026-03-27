Эксперт объяснил, чем РФ может ответить на атаки украинских дронов по Ленобласти

Политический обозреватель Владимир Головашин в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал продолжающиеся атаки украинских дронов на Ленинградскую область, а также заявления о том, что к этому причастны страны Балтии.

«Чем ответит Россия? Не ракетными ударами по Риге или Вильнюсу — этого и ждут провокаторы. Москва может ударить асимметрично: например, лишить их связи наглухо с помощью РЭБ. Воевать открыто за прибалтов НАТО не будет», — написал журналист.

Более того, до Прибалтики нет дела и Вашингтону, особенно на фоне иранской авантюры, отметил он.

Украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге. На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам ВСУ для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Науседа назвал цель упавшего в Литве украинского дрона.