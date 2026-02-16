Размер шрифта
Россиянам объяснили, за что на даче могут потребовать снести дом

Юрист Хорошилов: нарушение отступов может привести к требованию снести дом
Решение сдвинуть забор на участке во время установки может обернуться требованием снести дом или баню. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил юрист Игорь Хорошилов.

Специалист отметил, что некоторые владельцы во время установки забора на даче могут сдвинуть его немного в сторону или построить вплотную к нему баню. При этом для жилого дома нужно заложить отступ около трех метров, а для хозяйственных построек — примерно один метр.

«Проблема в том, что на местности эти три метра легко «усыхают»: сосед может немного сдвинуть забор, хозяин участка решит обойти старую яблоню, и декларативное «в три метра» превращается в 2-3 метра», — подчеркнул юрист.

По его словам, в данной ситуации ключевым аргументом является та информация, которая зафиксирована в ЕГРН. Помимо этого, немаловажную роль играет проверка соответствия постройки градостроительным параметрам. Нарушение положенных отступов может обернуться требованием переместить объект или даже снести его.

Член Московской областной коллегии адвокатов, эксперт в области защиты собственности Ирина Зуй до этого говорила, что с 1 марта 2026 года в России ужесточат наказания за борщевик, растущий на дачных участках. Теперь наличие этого растения может обернуться изъятием земель.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае можно оформить прописку на даче.
 
