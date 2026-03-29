Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Папа Римский выступил с резким заявлением в адрес лидеров, ведущих войны

Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters

Папа Римский Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые ведут войны. Об этом пишет английская газета The Independent.

»[Иисус] не внемлет молитвам тех, кто ведет войну, но отвергает их, говоря: «Сколько бы вы ни молились, я не услышу вас: руки ваши в крови», — сказал он, Выступая перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Вербное воскресенье,

Понтифик подчеркнул, что нельзя ссылаться на Иисуса, чтобы оправдать любую форму ведения войны.

Глава Ватикана не упомянул конкретных мировых лидеров, однако в последнее время он все чаще критикует войну в Иране.

До этого понтифик призывал не использовать небеса для ударов по Ирану. По его словам, война на Ближнем Востоке стала «позором для всей человеческой семьи».

Ранее в РПЦ отреагировали на призыв папы Римского запретить авиаудары.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!