Папа Римский выступил с резким заявлением в адрес лидеров, ведущих войны

Папа Римский Лев XIV: Бог не слышит тех, кто ведет войны

Папа Римский Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые ведут войны. Об этом пишет английская газета The Independent.

»[Иисус] не внемлет молитвам тех, кто ведет войну, но отвергает их, говоря: «Сколько бы вы ни молились, я не услышу вас: руки ваши в крови», — сказал он, Выступая перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Вербное воскресенье,

Понтифик подчеркнул, что нельзя ссылаться на Иисуса, чтобы оправдать любую форму ведения войны.

Глава Ватикана не упомянул конкретных мировых лидеров, однако в последнее время он все чаще критикует войну в Иране.

До этого понтифик призывал не использовать небеса для ударов по Ирану. По его словам, война на Ближнем Востоке стала «позором для всей человеческой семьи».

Ранее в РПЦ отреагировали на призыв папы Римского запретить авиаудары.