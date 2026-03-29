В Хасавюртовском районе Дагестана затопило больницу

В Хасавюртовском районе Дагестана эвакуировали пациентов больницы после подтопления. Об этом рассказало главное управление МЧС по республике в мессенджере Max.

«В связи с подтоплением Бабаюртовской больницы Хасавюртовского района проведена эвакуация пациентов и медицинского персонала в ЦГБ Хасавюрта», — говорится в публикации.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома. Изначально сообщалось, что без света остались 60 тыс. человек. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации.

Комментируя ситуацию, глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах Дагестана побил многолетние рекорды.

Ранее мужчина поймал ребенка, которого унес поток в Дагестане.