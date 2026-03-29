МЧС РФ: более 3 тыс. человек эвакуированы в Дагестане из подтопленных районов

Более 3 тыс. человек эвакуированы в Дагестане из подтопленных районов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, на территории региона остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворных участков. Проведена эвакуация 3338 человек, из них 1033 детей. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, из них 32 ребенка.

В МЧС добавили, что работы по оказанию помощи населению продолжаются, оперативно проводится передислокация сил и средств в районы с наиболее сложной обстановкой.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома. Изначально сообщалось, что без света остались 60 тыс. человек. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации.

