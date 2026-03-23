В России до рекордного уровня выросло число жалоб на вредоносные программы

«Известия»: количество жалоб на вредоносное ПО выросло в восемь раз в 2026 году

Количество обращений россиян, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения (ПО), в 2026 году выросло почти в восемь раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на координационный центр доменов .RU/.РФ.

По данным газеты, в феврале число жалоб на вредоносное ПО увеличилось в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Аналитик центра Евгений Панков связал этот рост с активным использованием мошенниками новых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), с помощью которого злоумышленники научились быстрее создавать уникальные вирусы.

«Мы видим очень быстрый рост таких атак: сегодня по числу выявленных случаев они уже обгоняют фишинг и становятся одной из главных угроз в Рунете», — сказал Панков.

Он уточнил, что основная цель вредоносного ПО — получение доступа к устройствам пользователей. Это позволяет злоумышленникам похищать личные данные, проникать в банковские приложения и в отдельных случаях перехватывать контроль над устройством.

12 марта директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году злоумышленники продолжат усложнять схемы обмана пользователей приложений. По его словам, одной из самых опасных схем мошенничества станет кража профилей персональных ИИ-помощников. За 2025 год объем информации, передаваемой в публичные ИИ-сервисы, вырос в 30 раз, поэтому такие системы являются привлекательной целью для хакеров, отметил он.

