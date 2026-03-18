В Уфе мужчина похитил бизнесмена и вымогал у него 150 млн рублей

Telegram-канал Следком Башкирии

В Башкирии задержали 45-летнего уроженца Ингушетии, подозреваемого в похищении местного бизнесмена и вымогательстве у крупной суммы, операцию провели сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии. Об этом сообщает УМВД по Башкирии.

По данным следствия, подозреваемый длительное время терроризировал предпринимателя. Сначала под угрозами расправы он заставил бизнесмена написать долговую расписку на 95 млн рублей. Затем похитил его и удерживал, требуя переоформить на себя элитную квартиру в Уфе, жилой дом и участок стоимостью 55 миллионов. Требования сопровождались угрозами физической расправы и поджога имущества.

Потерпевший согласился, после чего злоумышленник отпустил его. Потерпевший обратился в полицию. Похитителя задержали, во время обыска у него нашли и изъяли травматическое оружие, боеприпасы, крупные суммы денег и долговые расписки на десятки миллионов. Возбуждены уголовные дела о похищении человека и вымогательстве.

Ранее двое знакомых пытали жителя Рязани ради 40 тысяч рублей.

 
