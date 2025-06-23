Психолог дала советы, которые помогут заинтересовать школьников чтением

Читательский челлендж с наградами поможет пробудить в школьниках интерес к литературе на лето. Об этом kp.ru рассказала психолог, методист курса «Чтение» Учи.ру Ирина Полякова.

Так, например, за чтение 20 страниц в день на протяжении месяца можно пообещать подарить билет на концерт или любимое лакомство.

«Организуйте специальные вечера, посвященные чтению или обсуждению школьной литературы. Можно устроить пикник-вечеринку на заднем дворе или в парке, где каждый член семьи будет читать свою книгу», — добавила Полякова.

Кроме того, творческим детям психолог предложила создавать буктрейлер в виде короткого видео, в котором нужно рассказать о книге в стиле трейлера к фильму. По ее словам, важно, чтобы школьник самостоятельно выбирал книги для прочтения и обсуждения.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина до этого говорила, что привычка регулярно читать книги позволяет продлевать жизнь и молодость, потому что чтение сохраняет прежние нейронные связи в мозге, обеспечивающие его длительную работу, а также способствует образованию новых. По ее словам, чтение также пополняет багаж знаний, расширяет кругозор, увеличивает пассивный и активный словарный запас, помогает сделать речь красивее, а выражение мыслей — понятнее.

Ранее педагог дала советы, как сделать детское чтение увлекательным.