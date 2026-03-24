Родителям объяснили, почему важно читать детям вслух

Психолог Сальникова: чтение вслух поможет детям развить социальные навыки
Родителям важно читать детям вслух, особенно о в период раннего развития (с нуля до пяти лет), поскольку это помогает им в проявлении социальных навыков по мере взросления. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

Она пояснила, что дети в этом возрасте учатся реагировать на мир через родителей, изучают, как они проявляют эмоции, а после — копируют их. Через чтение взрослые могут показать, как можно реагировать на разные ситуации голосом и мимикой.

«А еще это отличный повод побыть с ребенком вместе. Ведь детям до пяти лет крайне важно максимально много времени общаться с родителями. Благодаря этому они становятся более спокойными, уравновешенными, уверенными в себе, потому что нет потребности всячески завоевывать внимание любимых», — добавила Сальникова.

Психолог «СМ-Клиника» для детей Екатерина Масленникова до этого рассказала «Газете.Ru», что чрезмерное увлечение гаджетами в раннем возрасте может замедлять развитие речи у детей, несмотря на очевидные преимущества цифровых технологий. Если дети слишком много времени проводят за экранами, это может снизить количество живого общения с родителями и сверстниками.

Ранее нейропсихолог раскрыла, что тормозит речевое развитие у детей.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!